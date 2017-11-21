錦江町長選が告示

(2017/11/21 12:08)

任期満了に伴う錦江町長選挙が２１日告示された。正午現在、立候補を届け出たのは、新人で元町課長の木場一昭氏（６０）と、現職で３期目を目指す楠元忠洋氏（７０）。いずれも無所属＝年齢は投開票日時点。