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錦江町長選は現新一騎打ち

(2017/11/21 17:05)
　任期満了に伴う錦江町長選挙が２１日告示され、新人で元町課長の木場一昭氏（６０）と、現職で３期目を目指す楠元忠洋氏（７０）が立候補した。いずれも無所属。投開票は２６日＝年齢は投開票日時点。
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