香ばしいしんこ団子に長い列 日吉で深固院祭り
(2017/11/21 20:10)
日置市日吉のしんこ団子発祥の地とされる深固院跡で１９日、第２５回深固院祭りがあった。団子の販売では、しょうゆが焦げる匂いが広がり、客の長い列ができた。
しんこ団子に長い列ができた深固院祭り＝日置市日吉
地元の扇尾地区公民館女性部の３６人が前日から３０００本を準備した。岩井田加代子部長（６２）は「おいしいと喜んでもらえて良かった。昼すぎに売り切れてしまい、並んだ方に申し訳なかった」と話した。舞台では、扇尾保育園子供太鼓や扇尾出身「ＨＡＹＡＴＯ１」のブレークダンスショーなどがあり、にぎわった。
（記事全文は２２日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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