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香ばしいしんこ団子に長い列　日吉で深固院祭り

(2017/11/21 20:10)
しんこ団子に長い列ができた深固院祭り＝日置市日吉
　日置市日吉のしんこ団子発祥の地とされる深固院跡で１９日、第２５回深固院祭りがあった。団子の販売では、しょうゆが焦げる匂いが広がり、客の長い列ができた。
　地元の扇尾地区公民館女性部の３６人が前日から３０００本を準備した。岩井田加代子部長（６２）は「おいしいと喜んでもらえて良かった。昼すぎに売り切れてしまい、並んだ方に申し訳なかった」と話した。舞台では、扇尾保育園子供太鼓や扇尾出身「ＨＡＹＡＴＯ１」のブレークダンスショーなどがあり、にぎわった。
（記事全文は２２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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