鹿屋のハーブいかが ２３日、女性グループがハーブティー初販売
(2017/11/21 22:00)
鹿屋、垂水両市の女性たちがハーブの生産に励んでいる。ハーブ好きなメンバーが集まり、無農薬で化学肥料を使わない「鹿屋のハーブ」を広めようと、栽培を始めた。２３日に鹿屋市の霧島ケ丘公園で開かれる市農業まつりで初めて販売する。
地元産ハーブのブランド化を目指す「レッドクローバー」の女性たち＝鹿屋市札元１丁目
ハーブの名前を取って「レッドクローバー」と名付けられたグループで、４月に本格的に発足した。メンバーは２０、３０代を中心とした女性５人。農家や実家が農業という縁で集まった。
それぞれの畑でレモングラスやローゼル、ラベンダーなどを栽培している。品種によっては気候に適さなかったり、手摘みに手間がかかったりと、試行錯誤を続けている。目指すのは地元産ハーブのブランド化だ。
（記事全文は２２日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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