隅々まで集落探れ 徳之島でウオークラリー試走会
(2017/11/22 20:00)
徳之島町は１８、１９日の２日間、集落全体を使ったウオークラリーの第１回の試走会を井之川集落で開いた。役場職員や大学生など１６人が参加し、チェックポイント近くの手がかりを探して、集落の隅々に目をこらした。
地図を片手に集落を探索する参加者たち＝徳之島町井之川
参加者は２人一組となり、通過点が断片的に書かれた地図を持ってスタートした。一定の法則で書かれた記号や言葉の意味を協力して推理。集落内を迷走しながら、最短３．５キロのコースにある１０個のチェックポイントを探した。試走会に参加した飯吉政春さん（６３）は「普段見ない場所も注意深く探した。集落を知ることもできて面白かった」と話した。
（記事全文は23日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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