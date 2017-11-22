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隅々まで集落探れ　徳之島でウオークラリー試走会

(2017/11/22 20:00)
地図を片手に集落を探索する参加者たち＝徳之島町井之川
　徳之島町は１８、１９日の２日間、集落全体を使ったウオークラリーの第１回の試走会を井之川集落で開いた。役場職員や大学生など１６人が参加し、チェックポイント近くの手がかりを探して、集落の隅々に目をこらした。
　参加者は２人一組となり、通過点が断片的に書かれた地図を持ってスタートした。一定の法則で書かれた記号や言葉の意味を協力して推理。集落内を迷走しながら、最短３．５キロのコースにある１０個のチェックポイントを探した。試走会に参加した飯吉政春さん（６３）は「普段見ない場所も注意深く探した。集落を知ることもできて面白かった」と話した。
（記事全文は23日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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