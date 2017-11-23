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福山高卓球部ＯＧ還暦４人組　大会出場し活躍

(2017/11/23 22:00)
福山高校卓球部出身の同級生で結成する「わかみこレディース」＝霧島市隼人
　霧島市の福山高校卓球部出身で、今年還暦を迎えた女性４人組が、地元の卓球大会に出場し続けている。合計年齢２４０歳―。高校生や社会人に負けず、青春時代さながらの活躍を見せている。
　いずれも同市福山出身の中甫木敬子さん（６０）、久保英子さん（６０）、児島弘子さん（５９）、中村ひとみさん（６０）。現在は同市や鹿児島市、鹿屋市でそれぞれ仕事と主婦業を両立しながら、別々の社会人クラブで腕を磨いている。
（記事全文は24日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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