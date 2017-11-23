福山高卓球部ＯＧ還暦４人組　大会出場し活躍

(2017/11/23 22:00)

福山高校卓球部出身の同級生で結成する「わかみこレディース」＝霧島市隼人

霧島市の福山高校卓球部出身で、今年還暦を迎えた女性４人組が、地元の卓球大会に出場し続けている。合計年齢２４０歳―。高校生や社会人に負けず、青春時代さながらの活躍を見せている。いずれも同市福山出身の中甫木敬子さん（６０）、久保英子さん（６０）、児島弘子さん（５９）、中村ひとみさん（６０）。現在は同市や鹿児島市、鹿屋市でそれぞれ仕事と主婦業を両立しながら、別々の社会人クラブで腕を磨いている。