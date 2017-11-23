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特攻新資料48点公開　開館30周年で収蔵品展　南九州市・知覧特攻平和会館

(2017/11/23 20:00)
特攻隊員が使った航空図などを展示＝南九州市の知覧特攻平和会館
　南九州市の知覧特攻平和会館で、開館３０周年企画「遺族から託された想（おも）い～新収蔵品展～」が開催中だ。特攻隊員の遺品や生き残った隊員が保管していた作戦資料など、２０１５年５月以降に全国の遺族や関係者から寄せられた４８点が並ぶ。来年１月３１日まで。
（記事全文は24日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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