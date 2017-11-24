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島津義弘銅像が移動　日置市・ＪＲ伊集院駅

(2017/11/24 06:30)
「駅中突破」を果たす島津義弘の銅像＝日置市のＪＲ伊集院駅南口
　日置市のＪＲ伊集院駅南口でよろいかぶとを着けて馬にまたがる戦国武将、島津義弘の銅像が２３日、動き始めた。２４日までに西側に２２メートル移る。駅前整備事業で交差点の位置を変えるため、移動が必要になった。
　曳家（ひきや）工事の専門業者が油圧式ジャッキを使い、土台ごと１分で３センチのゆっくりとした速度で押した。移設先で土台を埋め戻す作業は年末まで続く。
（記事全文は24日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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