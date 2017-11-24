島津義弘銅像が移動 日置市・ＪＲ伊集院駅
(2017/11/24 06:30)
日置市のＪＲ伊集院駅南口でよろいかぶとを着けて馬にまたがる戦国武将、島津義弘の銅像が２３日、動き始めた。２４日までに西側に２２メートル移る。駅前整備事業で交差点の位置を変えるため、移動が必要になった。
「駅中突破」を果たす島津義弘の銅像＝日置市のＪＲ伊集院駅南口
曳家（ひきや）工事の専門業者が油圧式ジャッキを使い、土台ごと１分で３センチのゆっくりとした速度で押した。移設先で土台を埋め戻す作業は年末まで続く。
（記事全文は24日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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