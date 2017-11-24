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広がるうそ電話詐欺防止策　70歳以上、ＡＴＭ利用制限　鹿児島県内金融機関

(2017/11/24 23:45)
うそ電話詐欺対策の感謝状を受け取った鹿児島県内金融機関の代表者ら＝鹿児島市の県警本部
　うそ電話詐欺被害防止策として、現金自動預払機（ＡＴＭ）利用を制限する取り組みが、鹿児島県内の金融機関で広がっている。７０歳以上が、久しぶりにキャッシュカードでＡＴＭから振り込みをする場合に、限度額を抑える。県警は「高齢者をＡＴＭへ誘導する手口の詐欺被害防止に役立つ」と期待する。
　２４日までに導入したのは南日本銀行、鹿児島銀行、鹿児島信用金庫、鹿児島相互信用金庫、奄美大島信用金庫、鹿児島興業信用組合、奄美信用組合の７金融機関。詳細は異なるが、過去２～３年間にカードでＡＴＭから振り込んだ実績がないと、振り込める額が０～１０万円に制限される。
（記事全文は25日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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