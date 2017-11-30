天文館公園　一部飲酒禁止エリアに　鹿児島市

(2017/11/30 23:00)

あずまやに張り出された飲酒禁止を周知する文書＝鹿児島市千日町の天文館公園

鹿児島市の天文館公園で、飲酒によるトラブルが後を絶たないため、同市は６日から、公園の一部区画を終日、飲酒禁止にする。公園内での飲酒規制は市内で初めて。飲酒が禁止されるのは、屋根のあるあずまや２カ所と多目的スペースの計３カ所。市は１１月３０日、張り紙をして市民らに周知した。市公園緑化課によると、同公園が再整備された２０１３年１０月以降、飲酒した人がけんかや騒音を引き起こすケースが徐々に増加。地元住民からの苦情が多く、公園が管轄内にある鹿児島中央警察署からの要望もあったため、飲酒禁止エリア設置を決めたという。