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天文館公園　一部飲酒禁止エリアに　鹿児島市

(2017/11/30 23:00)
あずまやに張り出された飲酒禁止を周知する文書＝鹿児島市千日町の天文館公園
　鹿児島市の天文館公園で、飲酒によるトラブルが後を絶たないため、同市は６日から、公園の一部区画を終日、飲酒禁止にする。公園内での飲酒規制は市内で初めて。
　飲酒が禁止されるのは、屋根のあるあずまや２カ所と多目的スペースの計３カ所。市は１１月３０日、張り紙をして市民らに周知した。
　市公園緑化課によると、同公園が再整備された２０１３年１０月以降、飲酒した人がけんかや騒音を引き起こすケースが徐々に増加。地元住民からの苦情が多く、公園が管轄内にある鹿児島中央警察署からの要望もあったため、飲酒禁止エリア設置を決めたという。
（記事全文は１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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