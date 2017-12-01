山田料金所 ＥＴＣ利用開始 指宿スカイライン

(2017/12/01 13:00)

指宿有料道路（指宿スカイライン）の山田料金所（鹿児島市山田町）で１日、自動料金収受システム（ＥＴＣ）の利用が始まった。

上下線各１レーンで、来年３月には１レーンずつ増える予定。通勤時間の慢性的な渋滞の解消が期待される。ＥＴＣ搭載車両の通行料は１割程度安くなり、軽自動車１８０円、普通車２９０円、路線バスや１０トントラックは４００円。

