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山田料金所　ＥＴＣ利用開始　指宿スカイライン

(2017/12/01 13:00)
　指宿有料道路（指宿スカイライン）の山田料金所（鹿児島市山田町）で１日、自動料金収受システム（ＥＴＣ）の利用が始まった。
　上下線各１レーンで、来年３月には１レーンずつ増える予定。通勤時間の慢性的な渋滞の解消が期待される。ＥＴＣ搭載車両の通行料は１割程度安くなり、軽自動車１８０円、普通車２９０円、路線バスや１０トントラックは４００円。
（記事全文は１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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