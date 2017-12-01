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仙巌園に３メートルの大門松、早くもお目見え

(2017/12/01 22:40)
仙巌園の入り口に飾られた大門松＝鹿児島市吉野町
　鹿児島市の仙巌園入り口に１日、恒例の大門松が登場した。高さ３メートル、直径１．８メートル。多くの観光客が、一足早い正月飾りを見上げ、写真を撮っていた。展示は来年１月７日まで。
　九州一周旅行中の同志社大学４年、田中翔一朗さん（２３）＝大阪府大東市＝は「こんなに大きな門松は初めて見た。鹿児島で１カ月も早く正月を感じられて良かった」と笑った。
（記事全文は２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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