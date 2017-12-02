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「だいやめ」定額でお届け　焼酎とおつまみセット　鹿児島市のウェブ会社

(2017/12/02 00:30)
「だいやめキッチン」のセットを手にするラッキーブラザーズの田島真悟社長（左）と下津曲浩取締役＝鹿児島市南林寺町
　鹿児島市のウェブ制作会社ラッキーブラザーズは１１月から、県産焼酎とおつまみのセットを月１回自宅へ届ける定額制サービス「だいやめキッチン」を始めた。月３２４０円（送料込み）で、プロが薦める鹿児島の味を楽しめる。
　商品は、ナガサト酒店（鹿児島市）店主の永里龍司さんとフードコーディネーターの川野拓矢さんが選ぶ。初回は「紫尾の露　紫月」（軸屋酒造、さつま町）とＡＫＲフードカンパニー（鹿児島市）の「黒豚軟骨の甘辛醤油煮」を配送した。酒造会社へのインタビューを収録した冊子が付いている。
（記事全文は２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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