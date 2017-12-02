「だいやめ」定額でお届け 焼酎とおつまみセット 鹿児島市のウェブ会社
(2017/12/02 00:30)
鹿児島市のウェブ制作会社ラッキーブラザーズは１１月から、県産焼酎とおつまみのセットを月１回自宅へ届ける定額制サービス「だいやめキッチン」を始めた。月３２４０円（送料込み）で、プロが薦める鹿児島の味を楽しめる。
「だいやめキッチン」のセットを手にするラッキーブラザーズの田島真悟社長（左）と下津曲浩取締役＝鹿児島市南林寺町
商品は、ナガサト酒店（鹿児島市）店主の永里龍司さんとフードコーディネーターの川野拓矢さんが選ぶ。初回は「紫尾の露 紫月」（軸屋酒造、さつま町）とＡＫＲフードカンパニー（鹿児島市）の「黒豚軟骨の甘辛醤油煮」を配送した。酒造会社へのインタビューを収録した冊子が付いている。
（記事全文は２日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 「だいやめ」定額でお届け 焼酎とおつまみセット 鹿児島市のウェブ会社 (12/02 00:30)
- 仙巌園に３メートルの大門松、早くもお目見え (12/01 22:40)
- 年に一度の「石蔵市」 薩摩川内市・八幡地区 (12/01 20:00)
- 山田料金所 ＥＴＣ利用開始 指宿スカイライン (12/01 13:00)
- 直虎から西郷どんへ 大河主役の交代セレモニー 東京・ＮＨＫ (12/01 06:30)
- 天文館公園 一部飲酒禁止エリアに 鹿児島市 (11/30 23:00)
- 映画「ＲＡＩＬＷＡＹＳ」最新作、おれんじ鉄道舞台 １月から阿久根でロケ (11/30 22:35)
- 40年の歩み 地域に感謝 劇団いぶき記念公演 ２日、知覧文化会館 (11/30 20:13)
- 九州・沖縄・山口の大学ブランド力 鹿大総合10位 日経ＢＰ調査 (11/30 13:00)
- 伝統工芸の魅力多彩 薩摩焼、大島紬フェス開幕 鹿児島市 (11/30 06:30)
- 多彩な技光る94点 春の院展鹿児島展が開幕 山形屋文化ホール・鹿児島市 (11/29 23:15)
- 伊佐農林高に新名物 鳥みそや鹿肉料理 12月１日、農林館まつりで販売 (11/29 22:00)
- 首都圏の胃袋つかめ 霧島市がバイヤーツアー開催 (11/29 20:00)
- 正月飾りの縁起物、センリョウ 収穫期迎える 霧島市 (11/29 13:00)
- 北海道物産展 売上高最高を更新 山形屋 (11/29 06:30)
- 焼きえび作りピーク 正月の足音そこまで 出水 (11/28 23:40)
- モミジ2000本見頃 伊集院 (11/28 22:00)
- 神事の赤米文化未来へ 南種子でサミット (11/28 20:00)
- 大崎町長に東氏５選 (11/28 17:06)
- 知名町長選は３新人の対決 (11/28 17:05)
- 国内３例目 縄文草創期の女性像・縄文ビーナス発見 知覧・牧野遺跡 (11/28 13:00)
- 大崎、知名町長選が告示 (11/28 12:01)
- 鹿児島県独自かんきつ「大将季」最高値１０万円 鹿児島市で出発式 (11/28 06:30)
- 鹿児島県中学生リズムダンスふれあいコン 規定 天城、自由は国分南Ｖ (11/27 23:30)
- 西郷どん、龍馬も登場 出水武家屋敷で着物姿撮影楽しむ (11/27 22:00)
- 伊集院地域駅伝出場５０回 ７１歳の本村さん“レジェンド”に (11/27 20:00)
- 地元産の芋焼酎、タケノコ、黒毛和牛を使用 さつま町特産カレー誕生 (11/27 13:00)
- 宇宙を身近に感じて 鹿児島市でスペースフェスタ (11/27 06:30)
- 錦江町長選 木場氏が初当選 (11/27 00:50)
- 鹿児島県内温泉施設 外国客へマナー啓発、ポスターやチラシ作製 (11/27 00:40)