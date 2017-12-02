TOP鹿児島のニュース くらし・文化 文化

豊かな感性の２５点　南日本美術展巡回展が開幕　いちき串木野

(2017/12/02 22:10)
個性あふれる力作に見入る来場者＝２日、いちき串木野市の薩摩金山蔵
　第７２回南日本美術展選抜巡回展（南日本新聞社主催、浜田酒造グループ特別協賛）が２日、いちき串木野市の薩摩金山蔵で開幕した。上位入賞作や地元作家の平面、立体、空間造形（写真パネル）の２５点を展示している。
　南日本新聞社賞の広高涼さん（５８）＝出水市＝の生命をテーマにした洋画をはじめ、みずみずしい感性と確かな技術が融合した秀作が並ぶ。
（記事全文は３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）
広告
 戻る 

このページのトップへ