豊かな感性の２５点 南日本美術展巡回展が開幕 いちき串木野
(2017/12/02 22:10)
第７２回南日本美術展選抜巡回展（南日本新聞社主催、浜田酒造グループ特別協賛）が２日、いちき串木野市の薩摩金山蔵で開幕した。上位入賞作や地元作家の平面、立体、空間造形（写真パネル）の２５点を展示している。
個性あふれる力作に見入る来場者＝２日、いちき串木野市の薩摩金山蔵
南日本新聞社賞の広高涼さん（５８）＝出水市＝の生命をテーマにした洋画をはじめ、みずみずしい感性と確かな技術が融合した秀作が並ぶ。
（記事全文は３日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 奄美市の白畑さん、香港の難コース攻略 国際カヌー大会で「銀」 (12/02 23:30)
- 豊かな感性の２５点 南日本美術展巡回展が開幕 いちき串木野 (12/02 22:10)
- 漫画家・西炯子さんらがアドバイス 指宿高校で先輩と語る会 (12/02 20:00)
- 鹿児島県10月の有効求人微減 1.22倍 有効求職者数は増 (12/02 13:00)
- 師走の県都 幻想の装い みなと大通り公園イルミネーション (12/02 06:30)
- 「だいやめ」定額でお届け 焼酎とおつまみセット 鹿児島市のウェブ会社 (12/02 00:30)
- 仙巌園に３メートルの大門松、早くもお目見え (12/01 22:40)
- 年に一度の「石蔵市」 薩摩川内市・八幡地区 (12/01 20:00)
- 山田料金所 ＥＴＣ利用開始 指宿スカイライン (12/01 13:00)
- 直虎から西郷どんへ 大河主役の交代セレモニー 東京・ＮＨＫ (12/01 06:30)
- 天文館公園 一部飲酒禁止エリアに 鹿児島市 (11/30 23:00)
- 映画「ＲＡＩＬＷＡＹＳ」最新作、おれんじ鉄道舞台 １月から阿久根でロケ (11/30 22:35)
- 40年の歩み 地域に感謝 劇団いぶき記念公演 ２日、知覧文化会館 (11/30 20:13)
- 九州・沖縄・山口の大学ブランド力 鹿大総合10位 日経ＢＰ調査 (11/30 13:00)
- 伝統工芸の魅力多彩 薩摩焼、大島紬フェス開幕 鹿児島市 (11/30 06:30)
- 多彩な技光る94点 春の院展鹿児島展が開幕 山形屋文化ホール・鹿児島市 (11/29 23:15)
- 伊佐農林高に新名物 鳥みそや鹿肉料理 12月１日、農林館まつりで販売 (11/29 22:00)
- 首都圏の胃袋つかめ 霧島市がバイヤーツアー開催 (11/29 20:00)
- 正月飾りの縁起物、センリョウ 収穫期迎える 霧島市 (11/29 13:00)
- 北海道物産展 売上高最高を更新 山形屋 (11/29 06:30)
- 焼きえび作りピーク 正月の足音そこまで 出水 (11/28 23:40)
- モミジ2000本見頃 伊集院 (11/28 22:00)
- 神事の赤米文化未来へ 南種子でサミット (11/28 20:00)
- 大崎町長に東氏５選 (11/28 17:06)
- 知名町長選は３新人の対決 (11/28 17:05)
- 国内３例目 縄文草創期の女性像・縄文ビーナス発見 知覧・牧野遺跡 (11/28 13:00)
- 大崎、知名町長選が告示 (11/28 12:01)
- 鹿児島県独自かんきつ「大将季」最高値１０万円 鹿児島市で出発式 (11/28 06:30)
- 鹿児島県中学生リズムダンスふれあいコン 規定 天城、自由は国分南Ｖ (11/27 23:30)
- 西郷どん、龍馬も登場 出水武家屋敷で着物姿撮影楽しむ (11/27 22:00)