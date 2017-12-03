かわなべ青の俳句大会　福永耕二賞・関さんら表彰

(2017/12/03 13:00)

福永耕二賞の賞状を受ける関こまちさん＝南九州市のひまわり館

第１９回南九州市かわなべ青の俳句大会（南九州市、同市教委、福永耕二顕彰の会、南日本新聞社主催）の表彰式が２日、１２０人が出席して同市の市民交流センターひまわり館であった。最高賞の福永耕二賞に輝いた関こまちさん（市来農芸高校３年）ら特別賞１９人と、学校賞２０校に賞状や記念品が贈られた。耕二賞の＜名を呼べば近づく牛の涼しさよ＞は、課題研究で世話する肥育牛「山下号」が題材。関さんは「名誉ある賞をいただき、山下号との思い出が一つ増えました」と語った。