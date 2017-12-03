飲酒運転一斉取り締まり　鹿児島県警、６９件摘発

(2017/12/03 06:30)

一斉検問でドライバーに声を掛ける警察官＝１日午後１１時半すぎ、鹿児島市金生町

飲酒の機会が増える年末年始を前に、鹿児島県警は１日夜～２日未明、幹線道路や繁華街周辺の８７カ所で、飲酒運転一斉取り締まりをした。酒気帯び運転３件、速度違反２７件など計６９件を摘発した。２８署や交通機動隊から２６４人動員。摘発の他の内訳は信号無視、一時不停止各７件、携帯電話使用４件、無免許運転１件など。鹿児島市金生町の県道では、鹿児島中央署員１４人がドライバーに声を掛けた。黒江一宏交通課長は「飲酒運転をしない、させないという意識を高めたい」と話した。