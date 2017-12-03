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南日本ラグビー後期閉幕　鹿児島市消防局が１部昇格

(2017/12/03 23:30)
閉会式で表彰を受ける１部準優勝の黒茶花のメンバーら＝県立サッカー・ラグビー場
　第５４回南日本新聞社旗争奪鹿児島県社会人ラグビー後期大会（県ラグビー協会、南日本新聞社主催、セプター協力）の閉会式は３日、鹿児島市の県立サッカー・ラグビー場であった。２部で優勝して１部昇格を決めた鹿児島市消防局などに優勝旗や賞状が贈られた。
　１部は甲南クラブが５試合全勝で優勝し、黒茶花クラブが準優勝。１部最下位のそうしんクラブは降格が決まった。式では、ベストフィフティーンの表彰もあった。
　【順位】
　▽１部
　（１）甲南ク５勝（２）黒茶花４勝１敗（３）国分自衛隊３勝２敗（４）鹿屋Ｗ２勝３敗（５）ろっこう１勝４敗（６）そうしん５敗

　▽２部
　（１）鹿児島市消防局４勝（２）川内ク３勝１敗（３）ＩＳＡ２勝２敗（４）Ｚ＆Ｓ１勝３敗（５）国分ク４敗

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