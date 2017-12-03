知名町長選　今井氏が初当選、新人３人の戦い制す

(2017/12/03 22:35)

任期満了に伴う知名町長選挙は３日投票があり、即日開票の結果、無所属新人で前知名中学校長の今井力夫氏（６０）が、同じく無所属新人の前副町長の栄信一郎氏（６１）、元会社役員の山本誠氏（６０）の２人を退け、初当選を果たした。当日有権者数は４９８４人（男２５１２人、女２４７２人）。投票者総数は４４３２人（有効４３９０、無効４２）。投票率は８８．９２％で、前回２０１３年を２．０９ポイント上回った。

◇知名町長選開票結果

(３日午後９時40分、選管最終)

当 2,278 今井 力夫

1,886 栄 信一郎

226 山本 誠

