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知名町長選　今井氏が初当選、新人３人の戦い制す

(2017/12/03 22:35)
　任期満了に伴う知名町長選挙は３日投票があり、即日開票の結果、無所属新人で前知名中学校長の今井力夫氏（６０）が、同じく無所属新人の前副町長の栄信一郎氏（６１）、元会社役員の山本誠氏（６０）の２人を退け、初当選を果たした。
　当日有権者数は４９８４人（男２５１２人、女２４７２人）。投票者総数は４４３２人（有効４３９０、無効４２）。投票率は８８．９２％で、前回２０１３年を２．０９ポイント上回った。

◇知名町長選開票結果
(３日午後９時40分、選管最終)
当 2,278　今井　力夫
　 1,886　栄　信一郎
　    226　山本　　誠

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