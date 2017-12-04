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鹿児島市でランニング桜島 寒風の溶岩路、４６４０人駆ける

(2017/12/04 06:30)
一斉にスタートする１０キロコースの参加者＝３日、鹿児島市桜島横山町
　第３８回ランニング桜島（南日本新聞社など主催、ＮＴＴ西日本特別協賛）は３日、鹿児島市の桜島溶岩ランニングコースであった。１０キロ、５キロなど３コースに高校生から９０歳代まで県内外４６４０人が出場。寒風が吹く中、溶岩路をマイペースで駆け抜けた。
　参加者たちは時折日が差し込む曇り空の下、雄大な景色を楽しみながら心地よい汗を流した。
（記事全文は４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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