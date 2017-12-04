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沖永良部沖に海底鉱床　水深1100メートル　鉛、金、銀豊富　JOGMEC調査

(2017/12/04 23:00)
沖永良部島沖の海底で見つかった多数のチムニー（ＪＯＧＭＥＣ提供）
　沖永良部島沖の海底で、鉛や金、銀などの鉱物を含む海底熱水鉱床が見つかったことが、４日分かった。独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（ＪＯＧＭＥＣ）が経済産業省の委託を受け、２０１６年１１月から約４カ月かけて調査。同島の洞窟「銀水洞」にちなみ、「銀水サイト」と名付けられた。
　ＪＯＧＭＥＣによると、水深１１００メートルの海底に長さ３００メートル、幅１００メートルの範囲で、熱水が噴出する様子が無人探査機などで確認された。熱水の金属成分などが沈殿した煙突状の構造物「チムニー」も多数見つかった。高さは最大約３０メートルあり、一定期間活動を続けている鉱床とみられる。
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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