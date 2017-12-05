くまモン　慰問　来たモン　バス事故の鹿児島県内２小にサプライズ訪問

(2017/12/05 13:00)

６年生との記念撮影で児童と触れ合うくまモン＝鹿児島市の田上小学校

熊本県のＰＲキャラクター・くまモンが４日、鹿児島市の田上小学校と薩摩川内市の永利小学校をサプライズ訪問した。児童は人気者の登場を大歓声で迎え、愛くるしい動きに満面の笑顔を見せた。１０月下旬、熊本での修学旅行から帰る６年生を乗せた各校のバスが、県内の九州自動車道で玉突き事故に遭った。「楽しい思い出を持ち帰る中で起きた。児童の心を癒やしたい」と、誘致した県教育旅行受入促進協議会と県観光連盟が両校に訪問を申し入れた。