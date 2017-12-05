西郷長男の足跡たどる 永野金山「探検隊」 さつま
(2017/12/05 20:00)
西郷隆盛の長男・菊次郎が鉱業館長を務めた、さつま町の金山跡を専門家と巡る「永野金山探検隊」が３日あった。大河ドラマ「西郷どん」放映を控え、町内外の約４０人がゆかりの人物に思いをはせた。
石積みの橋脚などを見て回った「金山探検隊」参加者＝さつま町永野
ＮＰＯ法人「かごしま探検の会」代表理事の東川隆太郎さん（４５）をガイドに、坑口や火薬庫、橋脚跡などを約２時間かけて回った。
（記事全文は６日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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