霧氷と積雪　山肌染める　韓国岳

(2017/12/06 06:30)

霧氷で白く染まった韓国岳登山道＝えびの市

鹿児島県内は５日、強い寒気が流れ込んだ影響で、各地で真冬並みの寒さとなった。鹿児島、宮崎県境にまたがる霧島連山の韓国岳（１７００メートル）は、５合目付近から頂上にかけて霧氷と積雪で白く染まった。えびのエコミュージアムセンター（えびの市）によると、えびの高原は午前８時ごろ氷点下５度を記録。一帯は時折霧に覆われ、雪がぱらついた。