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大河ドラマ館　鹿児島銀行が県内全小中学生に招待券

(2017/12/08 13:00)
目録などを受け取る生徒ら＝鹿児島市加治屋町
　鹿児島銀行は、来年１月１３日にオープンする「西郷どん大河ドラマ館」の特別招待券を、県内の全小中学生約１３万９０００人に贈る。贈呈式が７日、鹿児島市加治屋町の同館建設敷地内であった。
　同行の地域活性化活動の一環で、年内に学校を通じて配布する。式で矢野隆一取締役地域開発部長（５５）は「ドラマ館で鹿児島の魅力や歴史、偉大な先人の生き方を学んでほしい」とあいさつ。
（記事全文は８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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