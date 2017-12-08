大河ドラマ館 鹿児島銀行が県内全小中学生に招待券
(2017/12/08 13:00)
鹿児島銀行は、来年１月１３日にオープンする「西郷どん大河ドラマ館」の特別招待券を、県内の全小中学生約１３万９０００人に贈る。贈呈式が７日、鹿児島市加治屋町の同館建設敷地内であった。
目録などを受け取る生徒ら＝鹿児島市加治屋町
同行の地域活性化活動の一環で、年内に学校を通じて配布する。式で矢野隆一取締役地域開発部長（５５）は「ドラマ館で鹿児島の魅力や歴史、偉大な先人の生き方を学んでほしい」とあいさつ。
（記事全文は８日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 大河ドラマ館 鹿児島銀行が県内全小中学生に招待券 (12/08 13:00)
- 米国へ焼酎売り込め 鹿児島市でジェトロセミナー (12/08 06:30)
- 鹿児島市で初霜 平年より３日早く (12/08 00:30)
- 正月準備 着々と 霧島神宮 (12/07 23:40)
- 鶴荘学園が環境大臣賞 全国野生生物保護発表 ツル調査高く評価 (12/07 20:00)
- 維新ふるさと館 来年１月リニューアル 「西郷どん」照準、９年ぶり (12/07 13:00)
- 日本一の効果絶大 鹿児島和牛、歳暮に人気 県内百貨店・スーパー (12/07 06:30)
- 茶葉に氷キラリ ７日は「大雪」 (12/07 00:30)
- 天文館公園一部「禁酒」始まる 騒音解消に住民期待 (12/06 23:15)
- 松原塩田の物語 絵本に 姶良・うんべの会 (12/06 20:00)
- コアラの赤ちゃんお目見え ５月誕生、順調に成長 鹿児島市平川動物公園 (12/06 13:00)
- 霧氷と積雪 山肌染める 韓国岳 (12/06 06:30)
- “地元”で偉業感激 鹿児島のファン「羽生さんは誇り」 (12/06 00:05)
- こども食堂へ安納芋250キロ寄贈 西之表・安納小 (12/05 22:00)
- 西郷長男の足跡たどる 永野金山「探検隊」 さつま (12/05 20:00)
- くまモン 慰問 来たモン バス事故の鹿児島県内２小にサプライズ訪問 (12/05 13:00)
- 今年の一皿に「鶏むね肉料理」 鹿児島県生産者ら代表受賞 民間選定 (12/05 06:30)
- 沖永良部沖に海底鉱床 水深1100メートル 鉛、金、銀豊富 JOGMEC調査 (12/04 23:00)
- 消防の背中、ＯＢが守る 消防サポート隊発足 出水 (12/04 22:00)
- 親子でボルダリング 20年国体へ体験教室 南さつま (12/04 20:00)
- 「知覧茶いっぺ」どうぞ 南九州市茶業振興会の週１情報紙１０００号 (12/04 13:00)
- 鹿児島市でランニング桜島 寒風の溶岩路、４６４０人駆ける (12/04 06:30)
- 南日本ラグビー後期閉幕 鹿児島市消防局が１部昇格 (12/03 23:30)
- 知名町長選 今井氏が初当選、新人３人の戦い制す (12/03 22:35)
- 鹿児島ユナイテッド４位 相模原に快勝 (12/03 16:51)
- かわなべ青の俳句大会 福永耕二賞・関さんら表彰 (12/03 13:00)
- 飲酒運転一斉取り締まり 鹿児島県警、６９件摘発 (12/03 06:30)
- 奄美市の白畑さん、香港の難コース攻略 国際カヌー大会で「銀」 (12/02 23:30)
- 豊かな感性の２５点 南日本美術展巡回展が開幕 いちき串木野 (12/02 22:10)
- 漫画家・西炯子さんらがアドバイス 指宿高校で先輩と語る会 (12/02 20:00)