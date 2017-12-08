大河ドラマ館　鹿児島銀行が県内全小中学生に招待券

(2017/12/08 13:00)

目録などを受け取る生徒ら＝鹿児島市加治屋町

鹿児島銀行は、来年１月１３日にオープンする「西郷どん大河ドラマ館」の特別招待券を、県内の全小中学生約１３万９０００人に贈る。贈呈式が７日、鹿児島市加治屋町の同館建設敷地内であった。同行の地域活性化活動の一環で、年内に学校を通じて配布する。式で矢野隆一取締役地域開発部長（５５）は「ドラマ館で鹿児島の魅力や歴史、偉大な先人の生き方を学んでほしい」とあいさつ。