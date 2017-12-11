個性豊かな絵手紙ずらり　姶良で高齢者らの作品展

(2017/12/11 06:30)

個性光る作品が並ぶ会場＝姶良市の姶良公民館

姶良市の姶良公民館で７日、絵手紙の作品展が始まった。牛乳パックをひょうたん型に切り抜いたカレンダーの台紙に、季節の花や行事などを描き、思い思いの言葉を添えた作品が並ぶ。公民館や高齢者施設の講座で学ぶ約３０人が、月ごとに製作した。柔らかな色合いや細やかな描写の絵を、「一日１回笑おう」「太陽に向かって前向きに」「枯れてもなお美しい命あり」などの言葉が引き立てている。