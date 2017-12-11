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個性豊かな絵手紙ずらり　姶良で高齢者らの作品展

(2017/12/11 06:30)
個性光る作品が並ぶ会場＝姶良市の姶良公民館
　姶良市の姶良公民館で７日、絵手紙の作品展が始まった。牛乳パックをひょうたん型に切り抜いたカレンダーの台紙に、季節の花や行事などを描き、思い思いの言葉を添えた作品が並ぶ。
　公民館や高齢者施設の講座で学ぶ約３０人が、月ごとに製作した。柔らかな色合いや細やかな描写の絵を、「一日１回笑おう」「太陽に向かって前向きに」「枯れてもなお美しい命あり」などの言葉が引き立てている。
（記事全文は南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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