警察犬も活躍誓う　年末年始特別警戒の出発式　鹿児島南警察署

(2017/12/12 13:00)

巡回に出発する白バイ隊を見送る警察犬の「ドリル」ら＝鹿児島南署

鹿児島南警察署で１１日、年末年始特別警戒の出発式があった。式には交通機動隊や機動隊が参加したほか、防犯ボランティアや地域住民ら約３００人とともに、警察犬が初めて加わった。参列したシェパード「ドリル」＝４歳、雄＝は担当の警察犬係と一緒に、“いざという時の大活躍”を誓い、巡回に出発する白バイ隊やパトカーを見送った。県警の特別警戒は今月１０日に始まり、１月１０日まで。