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警察犬も活躍誓う　年末年始特別警戒の出発式　鹿児島南警察署

(2017/12/12 13:00)
巡回に出発する白バイ隊を見送る警察犬の「ドリル」ら＝鹿児島南署
　鹿児島南警察署で１１日、年末年始特別警戒の出発式があった。式には交通機動隊や機動隊が参加したほか、防犯ボランティアや地域住民ら約３００人とともに、警察犬が初めて加わった。
　参列したシェパード「ドリル」＝４歳、雄＝は担当の警察犬係と一緒に、“いざという時の大活躍”を誓い、巡回に出発する白バイ隊やパトカーを見送った。県警の特別警戒は今月１０日に始まり、１月１０日まで。
（記事全文は12日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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