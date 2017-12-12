ころばん体操人気 健康と交流の場に いちき串木野市
(2017/12/12 22:00)
いちき串木野市で、高齢者らの筋力アップを目指す「ころばん体操」が人気だ。公民館ごとに取り組んでおり、１１月末現在、１４３公民館のうち９３公民館が取り入れている。県内各地から視察が訪れるほどの高水準で、体操をきっかけに地域住民の交流の場にもなっている。
笑顔で体操する事例発表会参加者＝いちき串木野市市民文化センター
同市のころばん体操は、岡山県津山市の体操「めざせ元気！こけないからだ講座」を参考にしており、２０１５年に導入。童謡などの歌に合わせて、腕や足をゆっくりと上げたり下げたりする。運動の強度によって、初、中、上、特級のレベルを設けている。
（記事全文は13日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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