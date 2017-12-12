TOP鹿児島のニュース くらし・文化 地域

ころばん体操人気　健康と交流の場に　いちき串木野市

(2017/12/12 22:00)
笑顔で体操する事例発表会参加者＝いちき串木野市市民文化センター
　いちき串木野市で、高齢者らの筋力アップを目指す「ころばん体操」が人気だ。公民館ごとに取り組んでおり、１１月末現在、１４３公民館のうち９３公民館が取り入れている。県内各地から視察が訪れるほどの高水準で、体操をきっかけに地域住民の交流の場にもなっている。
　同市のころばん体操は、岡山県津山市の体操「めざせ元気！こけないからだ講座」を参考にしており、２０１５年に導入。童謡などの歌に合わせて、腕や足をゆっくりと上げたり下げたりする。運動の強度によって、初、中、上、特級のレベルを設けている。
（記事全文は13日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ