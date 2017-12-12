ころばん体操人気　健康と交流の場に　いちき串木野市

(2017/12/12 22:00)

笑顔で体操する事例発表会参加者＝いちき串木野市市民文化センター

いちき串木野市で、高齢者らの筋力アップを目指す「ころばん体操」が人気だ。公民館ごとに取り組んでおり、１１月末現在、１４３公民館のうち９３公民館が取り入れている。県内各地から視察が訪れるほどの高水準で、体操をきっかけに地域住民の交流の場にもなっている。同市のころばん体操は、岡山県津山市の体操「めざせ元気！こけないからだ講座」を参考にしており、２０１５年に導入。童謡などの歌に合わせて、腕や足をゆっくりと上げたり下げたりする。運動の強度によって、初、中、上、特級のレベルを設けている。