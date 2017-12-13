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南日本美術展留学生　学びの地で展覧会　2019年２月、仏グレー市で開催

(2017/12/13 06:30)
グレー・シュル・ロワンの風景を描いた石原琢二郎さん（右）の滞欧作品展を鑑賞するモアンヌ前田恵美子さん夫妻（中央）と前村卓巨さん＝鹿児島市立美術館
　南日本美術展（南日本新聞社主催）で海老原賞、吉井賞を受けてフランス留学し、グレー・シュル・ロワン市で滞在制作した鹿児島県海外派遣美術留学生の展覧会が、２０１９年２月に同市で開かれる。洋画家黒田清輝ゆかりの地・グレーでの展覧会に、留学生を支援してきたモアンヌ前田恵美子さん（７２）＝鹿児島市出身、パリ在住＝は「日仏の交流が深まるきっかけに」と期待を込める。
　展覧会「黒田清輝の足跡を訪ねて　グレー・シュル・ロワンの２１世紀の日本人画家たち」はグレー市の主催。日仏友好１６０周年にあたる１８年は、「ジャポニスム２０１８」展がパリを中心に開かれる。これに関連して、鹿児島の留学生の作品を紹介する展覧会を企画した。
（記事全文は13日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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