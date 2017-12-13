南日本美術展留学生　学びの地で展覧会　2019年２月、仏グレー市で開催

(2017/12/13 06:30)

グレー・シュル・ロワンの風景を描いた石原琢二郎さん（右）の滞欧作品展を鑑賞するモアンヌ前田恵美子さん夫妻（中央）と前村卓巨さん＝鹿児島市立美術館

南日本美術展（南日本新聞社主催）で海老原賞、吉井賞を受けてフランス留学し、グレー・シュル・ロワン市で滞在制作した鹿児島県海外派遣美術留学生の展覧会が、２０１９年２月に同市で開かれる。洋画家黒田清輝ゆかりの地・グレーでの展覧会に、留学生を支援してきたモアンヌ前田恵美子さん（７２）＝鹿児島市出身、パリ在住＝は「日仏の交流が深まるきっかけに」と期待を込める。展覧会「黒田清輝の足跡を訪ねて グレー・シュル・ロワンの２１世紀の日本人画家たち」はグレー市の主催。日仏友好１６０周年にあたる１８年は、「ジャポニスム２０１８」展がパリを中心に開かれる。これに関連して、鹿児島の留学生の作品を紹介する展覧会を企画した。