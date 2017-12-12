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増元信子さん死去　拉致被害者るみ子さん母　90歳

(2017/12/12 23:40)
　１９７８（昭和５３）年８月、日置市の吹上浜で北朝鮮に拉致された増元るみ子さん＝当時（２４）＝の母・増元信子（ますもと・のぶこ）さんが１２日午前６時５分、心不全のため、姶良市の病院で死去した。９０歳だった。
　２７（昭和２）年、指宿市生まれ。９７年に結成された拉致被害者家族会に夫の正一さん＝２００２年１０月、７９歳で死去＝と参加し、救出活動を支えた。
（記事全文は13日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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