増元信子さん死去 拉致被害者るみ子さん母 90歳

(2017/12/12 23:40)

１９７８（昭和５３）年８月、日置市の吹上浜で北朝鮮に拉致された増元るみ子さん＝当時（２４）＝の母・増元信子（ますもと・のぶこ）さんが１２日午前６時５分、心不全のため、姶良市の病院で死去した。９０歳だった。

２７（昭和２）年、指宿市生まれ。９７年に結成された拉致被害者家族会に夫の正一さん＝２００２年１０月、７９歳で死去＝と参加し、救出活動を支えた。

