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「指宿線朝市」３月営業終了　闇市からの歴史に幕

(2017/12/14 06:30)
来年３月で営業終了を決めた指宿線朝市＝鹿児島市中央町
　鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅周辺で戦後から営業を続けてきた「指宿線朝市」が、来年３月で営業を終了することが１３日までに分かった。高齢化や後継者不足が主な理由だ。闇市として始まった駅周辺の朝市はもともと３団体あったが、２０１３年末には「鹿児島中央駅前朝市総合組合」が撤退。来春以降は「西駅前朝市通り会」だけが営業を続ける。
　指宿線朝市は、指宿枕崎線を利用する露天商が集まったのが始まりとされる。
（記事全文は14日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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