「指宿線朝市」３月営業終了　闇市からの歴史に幕

(2017/12/14 06:30)

来年３月で営業終了を決めた指宿線朝市＝鹿児島市中央町

鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅周辺で戦後から営業を続けてきた「指宿線朝市」が、来年３月で営業を終了することが１３日までに分かった。高齢化や後継者不足が主な理由だ。闇市として始まった駅周辺の朝市はもともと３団体あったが、２０１３年末には「鹿児島中央駅前朝市総合組合」が撤退。来春以降は「西駅前朝市通り会」だけが営業を続ける。指宿線朝市は、指宿枕崎線を利用する露天商が集まったのが始まりとされる。