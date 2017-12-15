鹿児島中央郵便局、年賀状の受け付け開始　２５日までなら元旦に配達

(2017/12/15 22:45)

年賀状受け付け開始＝鹿児島市の鹿児島中央郵便局

年賀状の受け付けが１５日始まった。門松が飾られた鹿児島市の鹿児島中央郵便局では、お年寄りらが次々と特設ポストに投函（とうかん）した。２５日までに出せば元旦に届く。年賀状の料金は５２円のままだが、１月８日以降は１０円切手を貼り足さなければ、差出人に戻るか、受取人が請求される。同局は「心を込めたあいさつが戻ってくることのないよう、投函はお早めに」と呼び掛けている。