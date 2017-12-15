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鹿児島中央郵便局、年賀状の受け付け開始　２５日までなら元旦に配達

(2017/12/15 22:45)
年賀状受け付け開始＝鹿児島市の鹿児島中央郵便局
　年賀状の受け付けが１５日始まった。門松が飾られた鹿児島市の鹿児島中央郵便局では、お年寄りらが次々と特設ポストに投函（とうかん）した。２５日までに出せば元旦に届く。
　年賀状の料金は５２円のままだが、１月８日以降は１０円切手を貼り足さなければ、差出人に戻るか、受取人が請求される。同局は「心を込めたあいさつが戻ってくることのないよう、投函はお早めに」と呼び掛けている。
（記事全文は１６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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