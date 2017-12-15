鹿児島県内 全７路線３７本減 ＪＲ九州、１８年春のダイヤ改正発表

(2017/12/15 23:58)

ＪＲ九州は１５日、２０１８年３月１７日のダイヤ改正から、九州新幹線と在来線の全２２路線で減便や区間短縮をすると発表した。運行本数は増便などと差し引きすると１７年比１１７本減の３０１１本で、減便規模は過去最大となる。鹿児島県内は全７路線で計３７本減。

ＪＲによると、内訳は九州新幹線が６本減の１１９本、在来線は１１１本減の２８９２本。本数ベースでは３．７％減だが、平日の１日走行距離を合計した「列車キロ」ベースでは７％減となる。

鹿児島県内の在来線は増便がなく、計３６本の減便に加え、計２０本が短縮される。