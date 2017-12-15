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鹿児島県内 全７路線３７本減　ＪＲ九州、１８年春のダイヤ改正発表

(2017/12/15 23:58)
　ＪＲ九州は１５日、２０１８年３月１７日のダイヤ改正から、九州新幹線と在来線の全２２路線で減便や区間短縮をすると発表した。運行本数は増便などと差し引きすると１７年比１１７本減の３０１１本で、減便規模は過去最大となる。鹿児島県内は全７路線で計３７本減。
　ＪＲによると、内訳は九州新幹線が６本減の１１９本、在来線は１１１本減の２８９２本。本数ベースでは３．７％減だが、平日の１日走行距離を合計した「列車キロ」ベースでは７％減となる。
　鹿児島県内の在来線は増便がなく、計３６本の減便に加え、計２０本が短縮される。
（記事全文は１６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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