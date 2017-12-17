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渡辺直美展始まる　鹿児島市・黎明館

(2017/12/17 06:30)
“インスタ映え”にいそしむ来場者＝鹿児島市の黎明館
　人気女芸人・渡辺直美さんの企画展が１６日、鹿児島市の黎明館で始まった。女性ファンやカップルらが自由に写真を撮って楽しんだ。来年１月１４日まで。
　写真共有サイト「インスタグラム」で世界５００万人に支持される“インスタ女王”。投稿写真２４４枚を壁一面で見せるほか、これまで着用した衣装や大好物を山積みにしたコーナーなど、カラフルでポップな世界が広がる。
（記事全文は17日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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