渡辺直美展始まる　鹿児島市・黎明館

(2017/12/17 06:30)

“インスタ映え”にいそしむ来場者＝鹿児島市の黎明館

人気女芸人・渡辺直美さんの企画展が１６日、鹿児島市の黎明館で始まった。女性ファンやカップルらが自由に写真を撮って楽しんだ。来年１月１４日まで。写真共有サイト「インスタグラム」で世界５００万人に支持される“インスタ女王”。投稿写真２４４枚を壁一面で見せるほか、これまで着用した衣装や大好物を山積みにしたコーナーなど、カラフルでポップな世界が広がる。