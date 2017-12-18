紙幣裁断片で御楼門制作 日本銀行鹿児島支店
(2017/12/18 13:00)
日本銀行鹿児島支店（鹿児島市）の職員が、使用済み紙幣の裁断片約３００万円分を使って鹿児島城（鶴丸城）御楼門の模型を作った。色の変化を出そうと屋根部分は１万円、石垣は１０００円、門番小屋は１００円札の裁断片を接着剤で丁寧に貼り付けた。
日本銀行鹿児島支店の職員が作った御楼門の模型
「出来がいい」と評判で、２３日から黎明館で展示されることになった。制作に携わった田児克朗主任（５０）は「苦労が報われうれしい」。
（記事全文は18日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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