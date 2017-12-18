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紙幣裁断片で御楼門制作　日本銀行鹿児島支店

(2017/12/18 13:00)
日本銀行鹿児島支店の職員が作った御楼門の模型
　日本銀行鹿児島支店（鹿児島市）の職員が、使用済み紙幣の裁断片約３００万円分を使って鹿児島城（鶴丸城）御楼門の模型を作った。色の変化を出そうと屋根部分は１万円、石垣は１０００円、門番小屋は１００円札の裁断片を接着剤で丁寧に貼り付けた。
　「出来がいい」と評判で、２３日から黎明館で展示されることになった。制作に携わった田児克朗主任（５０）は「苦労が報われうれしい」。
（記事全文は18日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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