全国中学校駅伝 女子・田崎が５位
(2017/12/17 23:00)
第２５回全国中学校駅伝は１７日、滋賀県希望が丘文化公園で行われ、女子（５区間１２キロ）は桂（京都）が４１分２１秒で史上初の４連覇を果たした。男子（６区間１８キロ）は白山（千葉）が５７分３秒の大会新記録で初優勝した。
【女子】田崎の１区原田（右）が、区間１位の走りで２区福元にたすきを渡す＝滋賀県希望が丘文化公園
鹿児島県からは男女とも田崎が出場。女子は４２分１５秒で５位、男子が１時間０分３１秒で３９位だった。
女子の田崎は、１区原田が、区間１位と会心のスタートを切った。３区までに１１位と順位を下げたが、４区吉徳が９位に浮上し、アンカー小代崎が区間３位の力走で５位に入った。男子の田崎は、１区須山が１６位と上々のスタート。２区毛下も粘ったが、３区以降は徐々に順位を落とした。
女子の２位は２９秒差の大田原（栃木）で、３位には静岡東（静岡）が入った。男子は２位が高屋（広島）、３位が曽根（福岡）だった。
（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）
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