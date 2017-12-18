年の瀬高らか「県民第九」　鹿児島市・宝山ホール

(2017/12/18 06:30)

力強く歓喜の歌を響かせる２０１７かごしま県民第九演奏会＝鹿児島市の宝山ホール

鹿児島の年の瀬を告げる風物詩「２０１７かごしま県民第九演奏会」が１７日、鹿児島市の宝山ホールであった。公募で集まった１６～９０歳の県民約３１０人の合唱団をはじめとする総勢約４００人が、友愛のメッセージを力強く届けた。３３回目の今回は、岡山県倉敷市出身の中井章徳さんを初めて指揮者に迎え、ベートーベンの「交響曲第９番」では福冨貴子さん（ソプラノ）ら４人の県出身・在住ソリストと合唱団が、歓喜の歌を高らかに美しいハーモニーで披露、約１４００人を魅了した。演奏会の模様は３１日午後４時、南日本放送（ＭＢＣ）で放映される。