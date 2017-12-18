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年の瀬高らか「県民第九」　鹿児島市・宝山ホール

(2017/12/18 06:30)
力強く歓喜の歌を響かせる２０１７かごしま県民第九演奏会＝鹿児島市の宝山ホール
　鹿児島の年の瀬を告げる風物詩「２０１７かごしま県民第九演奏会」が１７日、鹿児島市の宝山ホールであった。公募で集まった１６～９０歳の県民約３１０人の合唱団をはじめとする総勢約４００人が、友愛のメッセージを力強く届けた。
　３３回目の今回は、岡山県倉敷市出身の中井章徳さんを初めて指揮者に迎え、ベートーベンの「交響曲第９番」では福冨貴子さん（ソプラノ）ら４人の県出身・在住ソリストと合唱団が、歓喜の歌を高らかに美しいハーモニーで披露、約１４００人を魅了した。
　演奏会の模様は３１日午後４時、南日本放送（ＭＢＣ）で放映される。
（記事全文は18日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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