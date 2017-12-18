TOP鹿児島のニュース くらし・文化 地域

錫器のえと置物に西郷と愛犬登場　国分

(2017/12/18 22:00)
最盛期を迎えているえとの置物づくり＝霧島市国分の岩切美巧堂
　霧島市国分の薩摩錫（すず）器製造元「岩切美巧堂」で、来年のえと「戌（いぬ）」の置物、とそ器づくりが最盛期を迎えている。縁起物として人気があり、今回は明治維新１５０年を記念した西郷隆盛と愛犬ツンの置物も用意した。
　えとにちなんだ置物づくりは１０年以上前から。溶かした錫を鋳型に流し込んで固めた後、木工ろくろで削ったり、薬品処理したりして仕上げていく。作業は１０月に始まり、１２月末までに約３００体を完成させる。
（記事全文は19日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ