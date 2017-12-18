錫器のえと置物に西郷と愛犬登場　国分

(2017/12/18 22:00)

最盛期を迎えているえとの置物づくり＝霧島市国分の岩切美巧堂

霧島市国分の薩摩錫（すず）器製造元「岩切美巧堂」で、来年のえと「戌（いぬ）」の置物、とそ器づくりが最盛期を迎えている。縁起物として人気があり、今回は明治維新１５０年を記念した西郷隆盛と愛犬ツンの置物も用意した。えとにちなんだ置物づくりは１０年以上前から。溶かした錫を鋳型に流し込んで固めた後、木工ろくろで削ったり、薬品処理したりして仕上げていく。作業は１０月に始まり、１２月末までに約３００体を完成させる。