きらきら喜入を元気に　魅力発信へ住民ら新団体

(2017/12/19 13:00)

写真募集の企画について話し合う「喜良輝良きいれ」の役員ら＝鹿児島市喜入町のマリンピア喜入

鹿児島市喜入地域の住民らが、一体となって交流人口を増やし活気づけようと、任意団体「喜び入るまち喜良輝良（きらきら）きいれ」を設立した。第１弾イベントとして、喜入の風景をテーマにした写真募集を計画中だ。喜入の魅力を広く発信していきたい、と意気込んでいる。市は２００８年度、旧５町を含む市内１３カ所に、課題解決へ住民らがアイデアを出し合う「地域まちづくりワークショップ（ＷＳ）」を設置。その一つだった喜入のＷＳは、ウオーキング大会を開いたり、ヒマワリの名所にしようと植えたり、熱心に取り組んできた。事業は１６年度末に終了。「地域がばらばらになってしまうのでは」と危惧したかごしま市商工会喜入支部が中心となり、新団体設立へ動きだした。４月ごろから各方面に声を掛け、実行委員会には６校区コミュニティ協議会や金融機関、病院、ＪＸ喜入石油基地などから２５人が参加。１１月１６日に初会合を開いた。謝金を出す資金はなく、メンバーは手弁当だ。