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きらきら喜入を元気に　魅力発信へ住民ら新団体

(2017/12/19 13:00)
写真募集の企画について話し合う「喜良輝良きいれ」の役員ら＝鹿児島市喜入町のマリンピア喜入
　鹿児島市喜入地域の住民らが、一体となって交流人口を増やし活気づけようと、任意団体「喜び入るまち喜良輝良（きらきら）きいれ」を設立した。第１弾イベントとして、喜入の風景をテーマにした写真募集を計画中だ。喜入の魅力を広く発信していきたい、と意気込んでいる。
　市は２００８年度、旧５町を含む市内１３カ所に、課題解決へ住民らがアイデアを出し合う「地域まちづくりワークショップ（ＷＳ）」を設置。その一つだった喜入のＷＳは、ウオーキング大会を開いたり、ヒマワリの名所にしようと植えたり、熱心に取り組んできた。
　事業は１６年度末に終了。「地域がばらばらになってしまうのでは」と危惧したかごしま市商工会喜入支部が中心となり、新団体設立へ動きだした。
　４月ごろから各方面に声を掛け、実行委員会には６校区コミュニティ協議会や金融機関、病院、ＪＸ喜入石油基地などから２５人が参加。１１月１６日に初会合を開いた。謝金を出す資金はなく、メンバーは手弁当だ。
（記事全文は19日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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