多様な農　活写140点　鹿児島市で農美展開幕

(2017/12/19 23:00)

四季折々の農村の日常を写した作品を鑑賞する来場者＝鹿児島市立美術館

第２６回かごしまフォト農美展（鹿児島県農業農村整備情報センター、県、水土里ネット鹿児島、南日本新聞社主催）が１９日、鹿児島市立美術館で始まった。農村の美や四季の営みの多様性を捉えた入賞入選作など１４０点が並ぶ。２４日まで。無料。自由部門、課題部門「農の土づくり」に計１２８０点の応募があった。家族７人で畑に肥料をまく姿を活写した作品、季節の野菜をふんだんに使った弁当の組み写真など、力作が展示されている。