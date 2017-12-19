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多様な農　活写140点　鹿児島市で農美展開幕

(2017/12/19 23:00)
四季折々の農村の日常を写した作品を鑑賞する来場者＝鹿児島市立美術館
　第２６回かごしまフォト農美展（鹿児島県農業農村整備情報センター、県、水土里ネット鹿児島、南日本新聞社主催）が１９日、鹿児島市立美術館で始まった。農村の美や四季の営みの多様性を捉えた入賞入選作など１４０点が並ぶ。２４日まで。無料。
　自由部門、課題部門「農の土づくり」に計１２８０点の応募があった。家族７人で畑に肥料をまく姿を活写した作品、季節の野菜をふんだんに使った弁当の組み写真など、力作が展示されている。
（記事全文は20日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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