串良商高生と中学生 特産・辺塚だいだいのタルト開発　1月販売へ

(2017/12/20 20:00)

試作品のタルトを味わう串良中学校の生徒＝１４日、鹿屋市の串良商業高校

鹿屋市の串良商業高校と、近くの串良中学校の生徒が、地理的表示（ＧＩ）保護制度に登録された肝付町内之浦地区特産「辺塚だいだい」を使った商品づくりを進めている。地元の洋菓子店やＪＡ鹿児島きもつきの協力を得て、タルトを作る計画。来年１月のイベントで販売する予定だ。特産品を活用した商品開発を通じて、創造性や実践力を養うのが狙い。参加するのは串良商高マーケティングリサーチ部の女子生徒５人と、商品開発に興味のある串良中の９人。生徒たちは１０月から月２回、放課後に集まり、商品やパッケージデザインを決めてきた。