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串良商高生と中学生 特産・辺塚だいだいのタルト開発　1月販売へ

(2017/12/20 20:00)
試作品のタルトを味わう串良中学校の生徒＝１４日、鹿屋市の串良商業高校
　鹿屋市の串良商業高校と、近くの串良中学校の生徒が、地理的表示（ＧＩ）保護制度に登録された肝付町内之浦地区特産「辺塚だいだい」を使った商品づくりを進めている。地元の洋菓子店やＪＡ鹿児島きもつきの協力を得て、タルトを作る計画。来年１月のイベントで販売する予定だ。
　特産品を活用した商品開発を通じて、創造性や実践力を養うのが狙い。参加するのは串良商高マーケティングリサーチ部の女子生徒５人と、商品開発に興味のある串良中の９人。生徒たちは１０月から月２回、放課後に集まり、商品やパッケージデザインを決めてきた。
（記事全文は２１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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