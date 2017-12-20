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三州倶楽部高校生作文コンクール　新田笑花さんに最優秀賞

(2017/12/20 23:50)
　鹿児島・宮崎両県ゆかりの人でつくる三州倶楽部（東京都）が募集した高校生作文コンテストで、奄美の振興に励んだ新納久脩（ひさのぶ）をテーマに書いた鹿児島市の鶴丸高校２年の新田笑花（えみか）さんが最優秀賞に選ばれた。
　コンテストは三州倶楽部が来年、創立１００周年を迎えるのを記念して企画、「私の夢」や「尊敬する郷土の先達」など３テーマで募集した。１４８２点の応募があった。
（記事全文は２１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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