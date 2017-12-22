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希少魚の保護活動、未来遺産に　日本ユネスコ、知名のファングル塾選出

(2017/12/22 06:30)
ビオトープにタイワンキンギョを放流する子どもたち＝知名町瀬利覚（ＮＰＯファングル塾提供）
　知名町のボランティア組織「ＮＰＯファングル塾」が進める希少魚タイワンキンギョの保護・増殖活動が、日本ユネスコ協会連盟のプロジェクト未来遺産に選ばれた。鹿児島県からは初めて。朝戸武勝代表（７２）は、「沖永良部本来の自然を取り戻すきっかけにしたい」と喜んでいる。
　タイワンキンギョは、国内で沖永良部島と沖縄本島だけに生息するとされる体長７、８センチほどの淡水魚。沖永良部では「トウギョ」とも呼ばれるが、水田の減少などにより、個体数が激減した。環境省レッドリストで、絶滅の危険性が極めて高い「絶滅危惧I Ａ類」に分類されている。
（記事全文は２２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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