横山食品、曽於に新工場　「芋けんぴ」と「芋チップ」３割増産

(2017/12/21 23:30)

工場増設の立地協定を曽於市と結ぶ横山食品の横山英世社長（中央）＝２１日、曽於市役所

サツマイモ菓子製造の横山食品（曽於市）は、同市末吉町深川の鹿児島工場増設を決め、２１日、市と立地協定を結んだ。主力商品の芋けんぴ、芋チップの生産を３割増やす。２０１８年６月に着工し、１９年８月の操業を目指す。内村工業団地にある鹿児島工場の隣に約８０００平方メートルの用地を確保。約２５００平方メートルの工場を建設する。投資額は７億６８００万円。新たに５人を雇用する。