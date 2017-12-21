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横山食品、曽於に新工場　「芋けんぴ」と「芋チップ」３割増産

(2017/12/21 23:30)
工場増設の立地協定を曽於市と結ぶ横山食品の横山英世社長（中央）＝２１日、曽於市役所
　サツマイモ菓子製造の横山食品（曽於市）は、同市末吉町深川の鹿児島工場増設を決め、２１日、市と立地協定を結んだ。主力商品の芋けんぴ、芋チップの生産を３割増やす。２０１８年６月に着工し、１９年８月の操業を目指す。
　内村工業団地にある鹿児島工場の隣に約８０００平方メートルの用地を確保。約２５００平方メートルの工場を建設する。投資額は７億６８００万円。新たに５人を雇用する。
（記事全文は２２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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