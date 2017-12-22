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民泊が縁　大阪出身の２人、垂水でカンパチ養殖の道へ

(2017/12/22 13:00)
カンパチを手にする八嶋和士さん（左）と鈴木慎太郎さん（右）＝垂水市の海潟漁港沖
　垂水市を修学旅行で訪れたのをきっかけに、人の温かさや自然の豊かさにひかれ、移り住んだ青年が２人いる。同市でカンパチやハマチを養殖する会社で働き始めて２カ月。「早く一人前になりたい」と意気込んでいる。
　鈴木慎太郎さん（２０）と八嶋和士さん（２０）。２人とも東大阪市出身。同市の高校２年生だった２０１３年、垂水市を修学旅行で初訪問し、２泊３日の日程で民泊した。
（記事全文は２２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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