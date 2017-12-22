民泊が縁　大阪出身の２人、垂水でカンパチ養殖の道へ

(2017/12/22 13:00)

カンパチを手にする八嶋和士さん（左）と鈴木慎太郎さん（右）＝垂水市の海潟漁港沖

垂水市を修学旅行で訪れたのをきっかけに、人の温かさや自然の豊かさにひかれ、移り住んだ青年が２人いる。同市でカンパチやハマチを養殖する会社で働き始めて２カ月。「早く一人前になりたい」と意気込んでいる。鈴木慎太郎さん（２０）と八嶋和士さん（２０）。２人とも東大阪市出身。同市の高校２年生だった２０１３年、垂水市を修学旅行で初訪問し、２泊３日の日程で民泊した。