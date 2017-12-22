老朽社殿を地元建設会社が再建、寄贈 祁答院・熊野神社
(2017/12/22 20:00)
薩摩川内市祁答院町藺牟田の熊野神社の社殿が、約９０年ぶりに建て替えられた。大正時代に建てられて以来、老朽化していたものを、地元の建設会社が再建し寄贈した。
再建された熊野神社の社殿＝薩摩川内市祁答院町藺牟田
同神社の創建年は不明だが、１１９７年の「薩摩国建久図田帳」にも記述がある。明治時代に一時、近くの日枝神社に合祀（ごうし）されたが、１９２４（大正１３）年に現在地に遷座された。
当時建てられた社殿は、地元の砂石（さざらし）、湯之元両自治会と氏子が管理してきたが、雨漏りやシロアリによる傷みが進んでいた。過疎高齢化により、別の神社への合祀話も持ち上がる中、地元の松田建設が再建を申し出た。
（記事全文は23日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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