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老朽社殿を地元建設会社が再建、寄贈　祁答院・熊野神社

(2017/12/22 20:00)
再建された熊野神社の社殿＝薩摩川内市祁答院町藺牟田
　薩摩川内市祁答院町藺牟田の熊野神社の社殿が、約９０年ぶりに建て替えられた。大正時代に建てられて以来、老朽化していたものを、地元の建設会社が再建し寄贈した。
　同神社の創建年は不明だが、１１９７年の「薩摩国建久図田帳」にも記述がある。明治時代に一時、近くの日枝神社に合祀（ごうし）されたが、１９２４（大正１３）年に現在地に遷座された。
　当時建てられた社殿は、地元の砂石（さざらし）、湯之元両自治会と氏子が管理してきたが、雨漏りやシロアリによる傷みが進んでいた。過疎高齢化により、別の神社への合祀話も持ち上がる中、地元の松田建設が再建を申し出た。
（記事全文は23日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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