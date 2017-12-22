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冬至にゆず湯でぽっかぽか　さつま・観音滝温泉

(2017/12/22 23:00)
ゆずの香りを楽しみながら露天風呂につかる入浴客＝さつま町の観音滝温泉滝の宿
　昼の時間が一年で最も短い「冬至」の２２日、さつま町中津川の温泉で「ゆず湯」のサービスがあった。暦通りの寒さの中、入浴客は爽やかな香りを楽しみながら体を温めた。
　観音滝温泉「滝の宿」では、同町求名の農業、竪山修啓（のぶひろ）さん（６８）から提供を受けた約２５０個を内外の湯に入れた。露天風呂のユズは冬の日に照らされぷかぷか浮かび、常連客を喜ばせた。
（記事全文は23日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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