インフルエンザ患者数 前週の2.4倍 手洗いうがい励行を 鹿児島県
(2017/12/23 06:30)
鹿児島県は２２日、県内９２定点医療機関からのインフルエンザ患者報告数（１１～１７日）は、前週より３５０人多い６０２人で、約２．４倍に増えたと発表した。県は外出後の手洗いうがいや、飛沫（ひまつ）を防ぐマスクを着用するなどのせきエチケット励行を呼びかけている。
１医療機関あたりの平均患者報告数は６．４７人。県は１０．０人を超えたときに流行発生注意報を発令する。保健所別では姶良が１２．０９人と注意報発生域に達しているほか、鹿児島市９．００人、出水８．４０人、川薩８．１４人の順に多い。
１医療機関あたりの平均患者報告数は６．４７人。県は１０．０人を超えたときに流行発生注意報を発令する。保健所別では姶良が１２．０９人と注意報発生域に達しているほか、鹿児島市９．００人、出水８．４０人、川薩８．１４人の順に多い。
（記事全文は23日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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