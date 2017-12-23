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Ｈ２Ａロケット３７号機打ち上げ

(2017/12/23 10:31)
　三菱重工業と宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２３日午前１０時２６分、南種子町の種子島宇宙センターから、気候変動観測衛星「しきさい」と、超低高度衛星技術試験機「つばめ」を載せたＨ２Ａロケット３７号機を打ち上げた。目標の軌道で分離されれば、Ｈ２Ａの成功は３１機連続となる。
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