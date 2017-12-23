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Ｈ２Ａロケット衛星分離に成功

(2017/12/23 13:02)
人工衛星「しきさい」と「つばめ」を搭載し、上昇するＨ２Ａロケット３７号機＝２３日午前１０時２６分、南種子町の種子島宇宙センター
　２３日午前１０時２６分に打ち上げられた、気候変動観測衛星「しきさい」と、超低高度衛星技術試験機「つばめ」を載せたＨ２Ａロケット３７号機は、予定の軌道上で二つの衛星を分離し、打ち上げは成功した。Ｈ２Ａの成功は３１機連続で、Ｈ２Ｂを含めた成功率は９７．７％となった。
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