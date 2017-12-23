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早春の息吹、全国へ届け　菜の花摘み始まる　指宿市

(2017/12/23 20:00)
色鮮やかな菜の花を摘み取る市職員ら＝指宿市十二町
　指宿市で２２日、恒例の菜の花の摘み取りが始まった。来年２月まで観光キャンペーンなどで全国各地に約１万５０００本を提供、一足早く春の息吹を届ける。
　初日は同市十二町の橋牟礼川遺跡近くの畑で、姉妹都市の北海道千歳市を訪れる指宿の子どもたちが届ける約２２０本を切り出した。市観光課や指宿温泉まちづくり公社の職員ら１０人が１本１本丁寧に摘み取っていった。
（記事全文は24日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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